Il Pd ce l'ha fatta: ha finalmente una capogruppo al Senato donna, è Simona Malpezzi (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri si è sbloccata la situazioni sulla richiesta di Enrico Letta di nominare due donne come capogruppo alla Camera e al Senato. L'ultima resistenza di Andrea Marcucci è stata domata, con l'... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri si è sbloccata la situazioni sulla richiesta di Enrico Letta di nominare due donne comealla Camera e al. L'ultima resistenza di Andrea Marcucci è stata domata, con l'...

Advertising

chiara_R2D2 : RT @orporick: (Stasera ho finalmente capito perché per gran parte della mia vita di adulto io mi sia sentito, per ogni singola cosa fatta,… - VercesiStefania : RT @orporick: (Stasera ho finalmente capito perché per gran parte della mia vita di adulto io mi sia sentito, per ogni singola cosa fatta,… - gigiacanfora : RT @orporick: (Stasera ho finalmente capito perché per gran parte della mia vita di adulto io mi sia sentito, per ogni singola cosa fatta,… - Lucio_56 : RT @orporick: (Stasera ho finalmente capito perché per gran parte della mia vita di adulto io mi sia sentito, per ogni singola cosa fatta,… - miawallace_45 : RT @orporick: (Stasera ho finalmente capito perché per gran parte della mia vita di adulto io mi sia sentito, per ogni singola cosa fatta,… -