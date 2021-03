Highlights aprile 2021 Cartoon Network

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 19.15 Arrivano su(canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima TV assoluta di TEEN TITANS GO!, l’amatissima serie con protagonista il gruppo di eroi più divertenti e irriverenti di sempre. L’appuntamento è a partire dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. In queste inedite puntate vedremo Stella Rubia impegnata a fare i conti con le sue fragilità, una battaglia epica di wrestling e un imperdibile crossover con le DC Super Hero girls e ancora un particolare ritorno all’infanzia…Infine uno speciale in quattro episodi, che vede i Teen Titans in giro per il mondo, alla ricerca di Carl Sanpedro, attraverso la Jamaica, l’India e la Croazia! Tante, straordinarie missioni quindi per il ...