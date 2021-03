Fabio Fulco sarà papà per la prima volta

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio Fulco aveva detto di essere tornato a sperare. «L’incontro con Veronica (Papa, ndr) è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli», aveva spiegato l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto, in un’intervista tornando a parlare di un desiderio che il tempo ha saputo trasformare in realtà.