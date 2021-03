Dayane Mello al vetriolo su Francesco Oppini | “Deve lasciarmi stare”

(Di giovedì 25 marzo 2021)continua aal centro del gossip. La modella brasiliana, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, non smette di far parlare di sé. Dopo i commenti rilasciati su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sulla loro storia d’amore, l’ex gieffina ne ha anche per. Infatti, anche se i due all’inizio della loro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

' Ci vuoi fare credere che stai a cena con il cane, ma ti vedi con... ', scrivono alcuni. E ancora: ' È vero che ti sei fidanzato con? Choco è una 'copertura' '. Le ...Si torna a parlare di una delle coppie più chiacchierate del GF VIP 5! Impossibile non indovinare: si tratta die Rosalinda Cannavò. Le due nella Casa più spiata d'Italia hanno vissuto una grande amicizia, fatta di alti e bassi, ma in tanti mesi nella Casa non si sono mai separate. Dopo la fine del ...Ospite del format web Casa Chi, Dayane Mello è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex finalista del GF Vip, Dayane Mello, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privat ...Scettica e titubante, Dayane non riesce a tifare per questa coppia, ma ci tiene a mantenere almeno un rapporto civile con Rosalinda, motivo per cui non si è protratta oltre nel commentare la coppia Os ...