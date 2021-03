Cosa riapre dopo Pasqua? L’Italia non torna gialla (Di giovedì 25 marzo 2021) Cosa riapre dopo Pasqua? La riapertura graduale riguarderà le scuole d’infanzia e quelle primarie. Ma è difficile che la situazione epidemiologica attuale permetta che L’Italia non resti arancione e rossa anche dopo il 6 aprile Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersi venerdì pomeriggio, spiega Adnkronos. Venerdì a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da domani, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell’Iss. “Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X”, dice un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)? La riapertura graduale riguarderà le scuole d’infanzia e quelle primarie. Ma è difficile che la situazione epidemiologica attuale permetta chenon resti arancione e rossa ancheil 6 aprile Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersi venerdì pomeriggio, spiega Adnkronos. Venerdì a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da domani, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell’Iss. “Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X”, dice un ...

Advertising

BiblioMontirone : LA BIBLIOTECA RIAPRE ?? ??QUANDO? Dal 30 marzo, con gli orari che trovi?? ??COME? E' obbligatorio prenotarsi qui: 030.2… - GaiaBordicchia : @danieladogliani Ma cosa può succedere se nel 2036, a distanza di 200 anni, dei bambini trovano altre 17 bare da un… - Davide72 : @ninaeleformiche @RegLombardia Allora cosa facciamo chiudiamo fabbriche uffici mezzi pubblici supermercati? Fino a… - emilianogriff78 : @and88cam @CarloCalenda @Azione_it @christianraimo No. Parlate di cose che non conoscete. Nella IeFP esami qualific… - iicbim : ...leggi di più sul blog dell'#IICBIM Fase 2: si riapre? #Fase 2: si riapre? Sì, no, ma cosa -