Boldrini | “La mia assistente mi prenotava la parrucchiera perché sono una donna single”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un esempio perfetto del detto “quando la toppa è peggiore del buco” è Laura. Finita al centro di una brutta vicenda che la vede “colpevole” di aver avuto un pessimo comportamento con le sue collaboratrici, ogni giorno prova in qualche modo a fornire giustifazioni e non fa che peggiorare la sua posizione. Soprattutto agli occhi di quelle, e quelli, che la credevano davvero la paladina dei diritti delle donne, dei lavoratori e degli stranieri. Ecco, in un colpo solo lei è riuscita ad andare contro tutt’e tre le categorie. Quando martedì mattina Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Il fatto quotidiano le testimonianze delle due collaboratrici, nessuno ci credeva: “Lauramaltrattava la sua colf e le ex collaboratrici”, è il succo del discorso.A quanto pare le quote rosa, valorizzare le donne, i diritti dei lavoratori e tutti i suoi ...

Advertising

repubblica : Boldrini: “La mia assistente mi prenotava il parrucchiere perché sono una donna sola” - repubblica : Oggi su Rep: ?? Boldrini: “La mia assistente mi prenotava il parrucchiere perché sono una donna sola” [di Concetto V… - marco_disca : RT @laltrodiego: Boldrini: “La mia assistente mi prenotava il parrucchiere perché sono una donna sola” ??'Toppa peggio del buco award 2021'… - madamemela : A proposito di #Boldrini, mi è poco chiara la frase 'la mia assistente mi prenotava il parrucchiere perché sono una… - IlZebraapois : Ormai straparla più del solito. -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini mia

E io mi sono rivolta allacommercialista ". Quindi, la signora sarebbe andata subito al patronato, non perché latardava il pagamento. " Da settembre la commercialista ha provato a ...... a prenotare il parrucchiere e ad andare in farmacia: ' Vivo sola ,figlia è all'estero, non mi ... Feltri picchia duro contro LauraMa Lilia non sarebbe stata l'unica ad aver avuto problemi di lavoro con la Boldrini, sempre secondo quanto scrive il Fatto. Anche Roberta, la sua ex collaboratrice parlamentare racconta al quotidiano ...Dopo le accuse della colf ed ex assistente, la dem tenta di giustificarsi: "La moglie prenota il parrucchiere all'uomo" ...