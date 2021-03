Anni 20 giovedì 25 marzo su Rai 2 | le anticipazioni del programma di approfondimento

Advertising

museiincomune : In occasione del #Dantedì, giovedì #25marzo, il #PlanetariodiRoma celebra i 700 anni dalla morte del Sommo poeta co… - Avvenire_Nei : Giovedì 25 marzo (festa dell'Annunciazione) è la data di inizio del viaggio della Divina Commedia. Sono decine e de… - Agenzia_Ansa : Cominceranno giovedì prossimo le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia #ANSA… - ruvesi_it : ALMANACCO DI - StocchiLuigi : Oroscopo del Giorno Giovedi 25 Marzo di Luigi Stocchi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anni giovedì

Corriere della Sera

... "Partita difficile, serve partire bene" Sul campo, la sfida disera al Tardini contro l' ... la delusione del 2018 quando l'Italia non centrò la qualificazione al Mondiale dopo 60. '...... la giornata dedicata al Sommo Poeta, in un anno molto particolare, perché il 2021 segna i 700... Domani, dunque,25 marzo 2021 si darà il via a una serie di iniziative ed eventi, per la ...