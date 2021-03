Anche poche ore in presenza a scuola, ma non vogliamo terminare l’anno scolastico in DAD. Lettera (Di giovedì 25 marzo 2021) Coordinamento Nazionale Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento - Da alcune settimane la maggior parte delle regioni italiane è in zona rossa, a causa degli elevati contagi causati dalla variante inglese del Sars-Cov-2. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Coordinamento Nazionale Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento - Da alcune settimane la maggior parte delle regioni italiane è in zona rossa, a causa degli elevati contagi causati dalla variante inglese del Sars-Cov-2. L'articolo .

Advertising

LG_1974 : @recifar C’è anche la versione next-next: “Stroncato da un malore. Tra poche settimane l’AST avrebbe aperto le list… - Paride27644015 : @GioLombar @Ruffino_Lorenzo Lo hanno chiesto per vaccinare nei comuni più piccoli e nelle zone più isolate, che in… - LAURADEPS : sono in arrivo farmaci che eliminano il virus in poche ore e così anche i diffidenti o i novax possono curarsi senz… - GRiarso : @calledope perdiamo un vero Celtic, tante palle e poche parole Anche tanti falli Mancherà - Arabell08744994 : @eslsnp Sì, ma sappiamo per certo che non usciranno. Il ballottaggio sarebbe solo per hype. Anche a livello numeric… -