Zingaretti non sarà candidato sindaco a Roma (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti smentisce le voci che lo vorrebbero in corsa per il Campidoglio: “Non mi candido a sindaco di Roma” “Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l’amministratore da 14 anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni. Mi auguro che la mia comunità metta in campo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Regione Lazio Nicolasmentisce le voci che lo vorrebbero in corsa per il Campidoglio: “Non mi candido adi” “Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l’amministratore da 14 anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni. Mi auguro che la mia comunità metta in campo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

La7tv : #dimartedi Nicola #Zingaretti: 'L'uscita di Renzi dal Pd? Trovo che la motivazione politica sia assurda: distrugger… - La7tv : #dimartedi PD, Nicola Zingaretti: 'C'era bisogno di uno shock. Non è stata una resa ma un atto fecondo' - La7tv : #dimartedi Sindaco di Roma, Nicola Zingaretti: 'Non mi candido e considero la ricandidatura di Virginia Raggi una m… - Agenzia_Dire : Elezioni a #Roma #Zingaretti candidato? 'Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse'. - BonoraGabriella : RT @Lucrezi97533276: Comunque #Zingaretti non aveva torto a vergognarsi -