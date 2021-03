Windows 10 1909 termine servizio. Ecco come aggiornare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da qualche giorno molti utenti che hanno Windows 10 1909 stanno vedendo apparire sul pc il messaggio “La tua versione di Windows 10 raggiungerà presto la fine del periodo di servizio. Fai click per scaricare una nuova versione di Windows 10 così da poter continuare a ricevere supporto“. Il messaggio fa riferimento alla necessità di aggiornare il sistema operativo a una release più recente per continuare a ricevere supporto. La data ufficiale di Windows 10 1909 di termine servizio è l’11 maggio 2021. Entro quella data sarà necessario aver eseguito il passaggio a una delle due edizioni distribuite lo scorso anno, in primavera e in autunno, rispettivamente la 2004 (May 2020 Update) e la 20H2 (October 2020 ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da qualche giorno molti utenti che hanno10stanno vedendo apparire sul pc il messaggio “La tua versione di10 raggiungerà presto la fine del periodo di. Fai click per scaricare una nuova versione di10 così da poter continuare a ricevere supporto“. Il messaggio fa riferimento alla necessità diil sistema operativo a una release più recente per continuare a ricevere supporto. La data ufficiale di10diè l’11 maggio 2021. Entro quella data sarà necessario aver eseguito il passaggio a una delle due edizioni distribuite lo scorso anno, in primavera e in autunno, rispettivamente la 2004 (May 2020 Update) e la 20H2 (October 2020 ...

