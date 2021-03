Vaccini | prime dosi per i vulnerabili Papa Giovanni | dializzati al via

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Saranno le Asst a curare le convocazioni di queste categorie. Ats al lavoro su liste per ia casa. Over 80: chiamate sempre regionali.

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 8.112.882 Di cui prime dosi: 5.530.322 Di cu… - Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - fra_gra_3 : RT @DemarchiFra: Storia della vaccinazione italiana ???? Arrivano i primi vaccini: video montato manco fosse un film del trasporto delle pri… - ezekiel : RT @davcarretta: Sandra Gallina, capo negoziatore dell'Ue sui vaccini, rivela qualche verità su AstraZeneca: Le prime dosi dovevano arriva… - TulinUyguner : RT @Loreto_1910: A giugno le prime dosi del vaccino italiano. Potrebbe essere la soluzione al #covid19 perché a differenza degli altri vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini prime

... in aumento rispetto al giorno precedente, di cui 12.318e 4.906 seconde dosi. Sul versante ... Abbiamo aperto diverse linee, abbiamo 58 punti vaccinali con una programmazione per 50 mila..."La Campania è tra leregiono d'Italia per numero di dosi somministrate, ma serve un'accelerazione sulla fornitura deiche, al momento, purtroppo scarseggiano. Dobbiamo pretendere il ...LANUSEI. Piccola ma virtuosa, l’Ogliastra, grazie alla collaborazione tra Assl di Lanusei e amministratori comunali, è riuscita nell’impresa di vaccinare tutti i suoi ultraottantenni e ora si accinge.Sono quelle che hanno ricevuto le due dosi: corrispondono al 3,35% dei residenti Il totale delle somministrazioni è 16.128 (10%). Da ieri in fila anche gli insegnanti ...