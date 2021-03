Vaccini, Curcio “L'unico criterio deve essere l'età” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Arriveremo a 500 mila Vaccini al giorno e a quel punto nessuno potrà rimanere indietro nella somministrazione. Noi siamo pronti a sostenere le Regioni, entro fine anno dobbiamo riprendere la nostra vita migliore”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.“Le mancate consegne hanno certamente provocato un rallentamento, ma stiamo recuperando bene. Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi – spiega Curcio -. Adesso stiamo vaccinando 200 mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500 mila. Come ha detto il commissario Figliuolo, se le case farmaceutiche rispetteranno le scadenze a fine giugno ce la faremo”. Per il capo della Protezione Civile “è necessario maggiore coordinamento e condividere gli obiettivi pur ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Arriveremo a 500 milaal giorno e a quel punto nessuno potrà rimanere indietro nella somministrazione. Noi siamo pronti a sostenere le Regioni, entro fine anno dobbiamo riprendere la nostra vita migliore”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio.“Le mancate consegne hanno certamente provocato un rallentamento, ma stiamo recuperando bene. Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi – spiega-. Adesso stiamo vaccinando 200 mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500 mila. Come ha detto il commissario Figliuolo, se le case farmaceutiche rispetteranno le scadenze a fine giugno ce la faremo”. Per il capo della Protezione Civile “è necessario maggiore coordinamento e condividere gli obiettivi pur ...

