"Un pazzo, quaquaraquà, sciocco. Appena potrò...". David Parenzo impazzisce col generale: urla selvagge (Di mercoledì 24 marzo 2021) A La Zanzara, la trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani, è andato in scena un siparietto tutto da godere tra David Parenzo e Antonio Pappalardo. Quest'ultimo, che si presenta in qualità di leader del movimento dei Gilet arancioni, ha fatto davvero perdere le staffe al co-conduttore de La Zanzara con le sue affermazioni sulla campagna di vaccinazione. "Appena potrò lo farò - ha dichiarato Parenzo - c'è soltanto un generale a cui riconosco questo titolo ed è Figliuolo". Pappalardo ha subito risposto alla provocazione: "Lei è davvero simpatico, si vaccini allora. Per difendere i vaccini prima te li devi fare, quando lo avrai fatto e mi dirai che stai bene allora potrai parlare". A questo punto Parenzo è esploso, alzando di molto il tono della voce.

