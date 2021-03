Ufficiale – Fiorentina | Iachini è di nuovo l’allenatore

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo le dimissoni di Cesare Prandelli, laha annunciato ilallenatore. Come ci si aspettava si tratta di un ritorno: Beppeè diil tecnico della Viola. Attraverso una nota stampa apparsa sul sito del club e sui canali social, la società di Rocco Commisso ha dato il benvenuto al "" arrivato., eccocaption id="attachment 988811" align="alignnone" width="890"(Getty Images)/caption"ACFcomunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe. Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori e riprenderà contatto con la squadra nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021", questa la nota della ...

Il presidente viola, Rocco Commisso, ha deciso di puntare ancora sull'ex tecnico del Palermo. Obiettivo salvezza Giuseppe Iachini è nuovamente l'allenatore della Fiorentina. Dopo le dimissioni rassegn ...