Strage di Macerata, confermata in Cassazione la condanna a 12 anni per Luca Traini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il processo sulla Strage di Macerata si è concluso con una condanna a 12 anni per Luca Traini. ROMA – Il processo sulla Strage di Macerata si è concluso con la condanna a 12 anni per Luca Traini. La Cassazione, infatti, ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore generale di una conferma della pena decisa in secondo grado. La vicenda risale al 3 febbraio 2018, quando l'uomo ha sparato a sei migranti dopo la morte di Pamela Mastropietro. L'accusa contestata all'imputato è quella di tentata Strage con l'aggravante dell'odio razziale. La requisitoria del procuratore generale Una lunga mattinata in Cassazione prima della ...

