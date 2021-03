Six Days in Fallujah è ancora bufera. Alanah Pearce: 'mi hanno consigliato di star zitta per non perdere il visto USA' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Six Days in Fallujah, lo sparatutto militare tattico in prima persona basato su storie vere dalla Seconda battaglia di Fallujah nel 2004, è nuovamente nella bufera. Il titolo, come saprete, tocca un avvenimento molto delicato e anche lo scorso mese è stato al centro di discussioni, con il noto analista del settore, Daniel Ahamd, che ha parlato del gioco dicendo che "Six Days in Fallujah giustifica i crimini di guerra degli USA". Ora, Alanah Pearce, da poco entrata in Sony Santa Monica, ha riferito su Twitter che il solo parlare del controverso titolo potrebbe causarle problemi. "Mi hanno consigliato di non parlare del gioco per non perdere il mio visto USA", ha detto la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sixin, lo sparatutto militare tattico in prima persona basato su storie vere dalla Seconda battaglia dinel 2004, è nuovamente nella. Il titolo, come saprete, tocca un avvenimento molto delicato e anche lo scorso mese è stato al centro di discussioni, con il noto analista del settore, Daniel Ahamd, che ha parlato del gioco dicendo che "Sixingiustifica i crimini di guerra degli USA". Ora,, da poco entrata in Sony Santa Monica, ha riferito su Twitter che il solo parlare del controverso titolo potrebbe causarle problemi. "Midi non parlare del gioco per nonil mioUSA", ha detto la ...

Six Days in Fallujah sarà diverso ogni volta che giochi Stai guardando Pubblicità Gli sviluppatori di Highwire Games e il loro attesissimo gioco Six Days in Fallujah sono tornati sotto i riflettori a causa dell'argomento controverso che tratta il gioco, ma - polemiche a parte - sembra che sia finalmente giunto il momento di concentrarsi su ciò ...

Honda RedMoto World Enduro Team Assistenza, noleggio e ricambi alla Six Days 2021 Editrice Diamante SCG Six Days in Fallujah sarà diverso ogni volta che giochi Gli sviluppatori di Highwire Games e il loro attesissimo gioco Six Days in Fallujah sono tornati sotto i riflettori a causa dell'argomento controverso che tratta il gioco, ma - polemiche a parte - sem ...

Six Days In Fallujah, primo video del gameplay per il controverso sparatutto D'altra parte, Six Days In Fallujah ci ha già mostrato di essere un titolo caratterizzato da simili controsensi, come quando è stato inizialmente pubblicizzato come gioco che non vuole mandare un mess ...

