Sacchi | «Smisi di allenare perché non provavo più nulla La migliore decisione della mia vita»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il CorriereSera intervista Arrigo. Anche lui, come Cesare Prandelli ieri, nel 2001 si dimise dal Parma neanche un mese per colpa dello stress eccessivo. Commenta la scelta di Prandelli. «In Italia ci vuole coraggio a dimettersi,non lo fa nessuno. E non parlo solo del calcio, ma anchepolitica, delle istituzioni. Da noi chi si dimette è visto come un perdente, invece non è così. Ci vuole più coraggio a farsi da parte. Cesare poteva andare avanti, far finta di, prendere lo stipendio, invece per rispetto verso se stesso e il club ha fatto un gesto di dignità e intelligenza, da grande uomo quale è. Ha vinto, ancora una volta».racconta di quando fu lui a lasciare, dopo una vittoria del Parma a Verona per 2-0. «Appena finita la partita chiamai mia ...