Ruby ter | avvocato | ‘Berlusconi ricoverato da lunedì mattina’

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) – “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è damattina ospedalizzato”. Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processoTer in Fiera a Milano l’Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MattiaGallo17 : RT @discoradioIT: ??Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì. A rivelarlo è il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'iniz… - auanasghens : @Agenzia_Ansa Aveva il processo Ruby Ter? - reginafiordelis : Il certificato di ricovero chi lo ha firmato?povera ruby ter a quando? - lafoca57 : @berlusconi certo che ospedalizzarsi prima del Ruby ter è proprio una mossa da 41 bis - NealaAntinori : Udienza Ruby ter, Berlusconi in ospedale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

La Repubblica

... nella puntata del 24 marzo 2019 di 'Non è l'Arena' Sgarbi attaccò due magistrati della Procura di Milano , Luca Gaglio e Tiziana Siciliano , titolari dell'inchiesta'riferita - scrive il pm ...Nella puntata del 24 marzo 2019 di "Non è l'Arena" Sgarbi attaccò due magistrati della Procura di Milano, Luca Gaglio e Tiziana Siciliano, titolari dell' inchiesta"riferita all'ex ...Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Lo ha detto all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in ...Castello di Merate: tra l’attesa messianica e i problemi che toccano il cuore mettete il cervello sotto pressione, un’idea arriverà ...