Roma, tragico incidente tra due auto: morto 19enne, gravi due ragazzi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Terribile incidente nella serata di oggi, 24 marzo, a Roma, in viale Palmiro Togliatti. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 20:15, ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento in modo grave di altri due giovani, anche loro 19enni. E’ successo in viale Palmiro Togliatti all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti. Due auto, una Mercedes Classe A e una Smart For Four, si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’urto uno degli occupanti della Smart, un 19enne italiano, è morto sul scolpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra VVf di Tusc2 12/A, che hanno estratto dalla Smart il ragazzo deceduto e altri due giovani, coetanei della giovane vittima. I due sono stati consegnati ai sanitari del 119 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Terribilenella serata di oggi, 24 marzo, a, in viale Palmiro Togliatti. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 20:15, ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento in modo grave di altri due giovani, anche loro 19enni. E’ successo in viale Palmiro Togliatti all’altezza dell’incrocio con viale deinisti. Due, una Mercedes Classe A e una Smart For Four, si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’urto uno degli occupanti della Smart, unitaliano, èsul scolpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra VVf di Tusc2 12/A, che hanno estratto dalla Smart il ragazzo deceduto e altri due giovani, coetanei della giovane vittima. I due sono stati consegnati ai sanitari del 119 e ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, tragico incidente tra due auto: morto 19enne, gravi due ragazzi - CorriereCitta : Roma, tragico incidente tra due auto: morto 19enne, gravi due ragazzi - roma_paoletta : RT @AlessandroPipi4: Letta sta toccando con mano le metastasi che costrinsero Zingaretti a dimettersi, utilizzando una frase mai sentita pr… - roma_paoletta : RT @the_highsparrow: Sarebbe comico se non fosse tragico, ma se questi si impuntassero per davvero, a Letta non rimarrebbe che dimettersi,… - BottaroRosella : RT @fam_cristiana: #RT @SanPaoloEditore: RT @Cattolibri: Novità di @SanPaoloEditore 13 maggio 1981 in piazza San Pietro a Roma si consuma… -