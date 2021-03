Qual è il vaccino migliore? Ecco perché è impossibile stabilirlo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessandro Ferro "Popolazioni differenti, periodo di osservazione, contesto geografico, caratteristiche demografiche e cliniche dei partecipanti": sono soltanto alcuni degli aspetti per cui è impossibile stabilire Quale sia adesso il miglior vaccino anti-Covid "Per me Pfizer", "No no, io preferisco Moderna", "Macchè, il miglior vaccino sarà Johnson e Johnson, il monodose in arrivo": queste sono soltanto alcune delle conversazioni che si fanno in famiglia, in ufficio o al bar (quando ci si poteva andare) tra familiari, colleghi ed amici. Qual è il vaccino migliore? In base alle attuali conoscenze che vengono riportate dalle case farmaceutiche produttrici o, più semplicemente, alla "sensazione", la gente comincia ad avere delle preferenze che fanno ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessandro Ferro "Popolazioni differenti, periodo di osservazione, contesto geografico, caratteristiche demografiche e cliniche dei partecipanti": sono soltanto alcuni degli aspetti per cui èstabiliree sia adesso il miglioranti-Covid "Per me Pfizer", "No no, io preferisco Moderna", "Macchè, il migliorsarà Johnson e Johnson, il monodose in arrivo": queste sono soltanto alcune delle conversazioni che si fanno in famiglia, in ufficio o al bar (quando ci si poteva andare) tra familiari, colleghi ed amici.è il? In base alle attuali conoscenze che vengono riportate dalle case farmaceutiche produttrici o, più semplicemente, alla "sensazione", la gente comincia ad avere delle preferenze che fanno ...

