Prete choc sui vaccini | Usano pure i feti vivi

Alessandro Imperiali Don Paolo, durante un'omelia in una parrocchia a Cesena, ha affermato che i vaccini anti covid sono prodotti con "ingredienti tirati fuori da feti vivi abortiti". Immediata la reazione del vescovo e del sindaco Sia le aziende farmaceutiche statali che quelle private producono vaccini facendo ingravidare donne in difficoltà economica per poi, dopo che queste sono arrivate al quarto o quinto mese, farle abortire per poter asportare loro il feto vivo ed estrarre gli organi da esso. Questa è la tesi portata avanti ed esposta da Don Paolo Pasolini durante la sua omelia presso la parrocchia di San Rocco. "La fabbricazione non solo del vaccino anti Covid, ma ahimè di tanti vaccini che abbiamo fatto fino adesso, sono fatti con ingredienti tirati fuori da parti organiche di ...

