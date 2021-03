Pacetti | uscita Guerrini inaspettata | ma maggioranza c’è

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Non possiamo negare che ieri c’e’ stata l’di Gemmadal nostro gruppo, sinceramente non me lo aspettavo come non se lo aspettava nessuno di noi. Ma non possiamo che rispettare la sua scelta, lacomunque in Assemblea rimane e andiamo avanti soprattutto per dare risposte ai cittadini”. Cosi’ Giuliano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, durante il programma ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl Radio. “Oggi- spiega- siamo tutti concordi nel portare avanti l’azione amministrativa compresi i consiglieri che vengono definiti dalla stampa come i cinque ribelli (Stefa’no, Sturni, Terranova, Iorio e Agnello ndr) che in realta’ sono cinque consiglieri che hanno dato il loro contributo in questi anni all’attivita’ dell’amministrazione, li ringrazio e ...