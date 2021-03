Nervosismo Tonali | pestone a Sasinka e rosso diretto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Brutto gesto di Sandronel match degli Europei Under 21 tra Italia e Repubblica Ceca: ilnero espulso per unSandrosi è reso protagonista di un brutto gesto antisportivo sul finale del match tra la Repubblica Ceca e l’Italia Under 21. Al minuto 84 infatti ilre di gara ha estratto ilper il giovane calciatore del Milan reo di aver colpito con unl’avversariodunque per il centrocampistanero che salterà sicuramente la prossima gara dell’Italia Under 21 e Spagna in programma sabato prossimo. Leggi su Calcionews24.com

Brutto gesto di Sandro Tonali nel match degli Europei Under 21 tra Italia e Repubblica Ceca: il rossonero espulso per una testata a Sasinka