Morgan accusato di stalking: "Si finse un rapper per avvicinare la ex"

Il tribunale di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per Morgan, accusato di stalking e diffamazione nei confronti della ex fidanzata. Secondo quanto emerso, l'ex leader dei Bluvertigo avrebbe, nei mesi che vanno da aprile a dicembre 2020, tenuto un comportamento molesto nei confronti di una collega musicista con cui aveva avuto una relazione. Messaggi e chiamate continui al fine di prendere i contatti con la vittima, la quale aveva sporto denuncia anche a causa delle minacce e degli insulti che Morgan le rivolgeva. Tra questi fatti, è emersa anche la minaccia di diffondere un video intimo della donna e il tentativo di approcciarla fingendosi un rapper interessato a una collaborazione artistica. Se da una parte la vittima non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla faccenda, dall'altra ...

