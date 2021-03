Monster, Evan Peters sarà il killer Jeffrey Dahmer nella miniserie di Ryan Murphy per Netflix (Di mercoledì 24 marzo 2021) Monster: Evan Peters, Niecy Nash nel cast. Kaia Gerber in American Horror Story 10 Ryan Murphy non si smentisce mai e come al solito va sul sicuro. Così il protagonista di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, limited series in lavorazione per Netflix creata con Ian Brennan, sarà Evan Peters, volto feticcio del mondo “murphiano”. Nel cast anche Niecy Nash, già frequentatrice del mondo Murphy, ma anche Penolope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford che raggiungono il già annunciato Richard Jenkins. Peters sarà proprio il serial killer Jeffrey Dahmer uno dei più famosi della storia degli ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021), Niecy Nash nel cast. Kaia Gerber in American Horror Story 10non si smentisce mai e come al solito va sul sicuro. Così il protagonista di: TheStory, limited series in lavorazione percreata con Ian Brennan,, volto feticcio del mondo “murphiano”. Nel cast anche Niecy Nash, già frequentatrice del mondo, ma anche Penolope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford che raggiungono il già annunciato Richard Jenkins.proprio il serialuno dei più famosi della storia degli ...

