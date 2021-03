Merkel: 'mia decisione lockdown severo a Pasqua sbagliata. 'Errore solo mio, chiedo scusa'. Norme ritirate (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con un mea culpa storico, la cancelliera ci ripensa e chiede scusa ai cittadini. Così davanti alla stampa e poi al bundestag, che ha risposto con un applauso . 'La strada è in salita' ha poi detto, '... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con un mea culpa storico, la cancelliera ci ripensa e chiedeai cittadini. Così davanti alla stampa e poi al bundestag, che ha risposto con un applauso . 'La strada è in salita' ha poi detto, '...

Advertising

Tg3web : In Germania fa discutere il clamoroso dietrofront della cancelliera Merkel, che annulla la chiusura totale per Pasq… - Anna56099033 : RT @maddai_: La frase “das war mein fahler” cioè “è stata colpa mia” della #Merkel è una lezione di stile per tutti i politici dell’Unione… - TristiPalate : #Merkel, sul #lockdown duro annunciato e poi ritirato per i giorni di #Pasqua: 'lo dico chiaro, è un errore mio, la… - nr6_kar120c : RT @Cri_Giordano: 'Solo colpa mia' - La cancelliera #Merkel parla del lockdown pasquale annullato e si scusa con i cittadini. Certo, un gra… - beyondme87 : RT @AlessioParodi6: I grandi si vedono da come reagiscono agli errori. Angela Merkel non è la mia politica preferita al mondo, ma ha più co… -