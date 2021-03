Marte | il primo volo del drone elicottero Ingenuity | quando e come avverrà

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Attorno all’8 aprile, poco dopo la Pasqua. Ma di certo non prima. Questi i tempi per il lancio esplorativo sudi, ildella Nasa,oggetto del genere a compiere una missione spaziale. A dare l’annuncio la stessa agenzia americana che,è noto, sta svolgendo sul pianeta rosso la sua esplorazione grazie a Perseverance, il rover che da alcune settimane – è “ammartato” il 19 febbraio scorso – si trova sunella zona del cratere Jazero. Indimenticabili le immagini che il rover ha finora inviato sulla Terra e che la Nasa ha reso in parte pubbliche, anche sui social media. Adesso ci si attende un altro “miracolo” scientifico da, secondo il nome che ilha ...