Marta Novello, salvati e corri per la vita. (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono le 17 del 22 marzo quando Marta Novello, una ragazza di 26 anni è sulla Marignana, una strada di campagna di Mogliano Veneto, indossa la divisa d'ordinanza per ogni runner che si rispetti, tuta, sneakers, smartwatch per il conteggio dei chilometri e il cellulare, perché non si sa mai, e un sorriso enorme, merito della musica a palla, delle endorfine della corsa e del vento tra i capelli. Ecco io sono due giorni che non riesco a non pensare a nient'altro che a lei, a questa ragazza dagli occhi luminosi, che nel giro di pochi minuti ha visto trasformare il suo appuntamento quotidiano in mezzo alla natura, in una lotta fra la vita e la morte, perché Marta due giorni fa proprio su quel sentiero ha incontrato il suo aggressore, a due passi da casa, in un tragitto conosciuto e frequentato da podisti e ciclisti, ma anche ...

