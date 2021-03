MAIGNAN, IL LILLE E’ IN BUONE MANI (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mike MAIGNAN nasce a Cayenne, nella Guyana francese, il 3 luglio del 1995, attualmente è il portiere titolare del LILLE in Ligue 1. Cresce a pochi chilometri da Parigi, a Villiers-le-Bel, un comune di poco più di 20.000 abitanti, e sogna di giocare in attacco, ma in una partitella con amici finisce in porta e si rende conto che il suo futuro sarebbe stato tra i pali. A 12 anni le migliori accademie francesi lo seguono molto da vicino: la INF Clairefontaine e il PSG su tutte. Il problema è un andamento scolastico poco positivo, ma MAIGNAN capisce che deve cambiare marcia e il suo sogno inizia dalle giovanili del Paris Saint-Germain. Nella Capitale vince il campionato Under-17 con Rabiot e Kimpembé e nel luglio 2013 firma il suo primo contratto da professionista, valido fino al 2016. Durante tutto il periodo trascorso al PSG, l’esordio ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mikenasce a Cayenne, nella Guyana francese, il 3 luglio del 1995, attualmente è il portiere titolare delin Ligue 1. Cresce a pochi chilometri da Parigi, a Villiers-le-Bel, un comune di poco più di 20.000 abitanti, e sogna di giocare in attacco, ma in una partitella con amici finisce in porta e si rende conto che il suo futuro sarebbe stato tra i pali. A 12 anni le migliori accademie francesi lo seguono molto da vicino: la INF Clairefontaine e il PSG su tutte. Il problema è un andamento scolastico poco positivo, macapisce che deve cambiare marcia e il suo sogno inizia dalle giovanili del Paris Saint-Germain. Nella Capitale vince il campionato Under-17 con Rabiot e Kimpembé e nel luglio 2013 firma il suo primo contratto da professionista, valido fino al 2016. Durante tutto il periodo trascorso al PSG, l’esordio ...

