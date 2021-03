LIVE – Potenza-Ternana 0-2 | recupero Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladi, match valevole per ildella quinta giornata delC di. I padroni di casa, reduci dalla vittoria con il Bisceglie, sperano di poter impensierire una la capolista che appare inarrestabile; gli umbri, infatti, arrivano da tre successi consecutivi e non hanno intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-2 (40? Furlan, 75? Falletti) 75? IL GOL! IL GOL! IL ...

canciello_94 : POTENZA vs TERNANA|SERIE C|24.04.2021 #POTENZATERNANA #POTENZA #TERNANA #SERIEC #24MARZO #LIVE #LIVESPORT CLICK HER… - TernanaNews : LIVE - POTENZA-TERNANA, le formazioni ufficiali - valevale261 : RT @hurricane00_: Immaginate la potenza quando la farà live. #Suite1025 #måneskin - MrsPadfoot_ : RT @hurricane00_: Immaginate la potenza quando la farà live. #Suite1025 #måneskin - socomec_IT : RT @socomec_IT: Registrati : -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Potenza

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/Ternana (risultato 0 - 1) video streaming tv: ... Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta golscore: in campo al Lamberti! DIRETTA ...... X, ed è dotato di un amplificatore integrato in Classe AB a 7 canali condi uscita di 100 ... Presente anche un microfono di misurazione USB e la gestione della correzione ambientale Dirac...90' Quattro minuti di recupero. 89' Salernitana pericolosa su un corner, Di Micco ci prova al volo, palla a lato. 85' Gambardella crossa dalla sinistra, ...Aggiornamento in corso... INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40 - GOL TERNANA. Salzano per Furlan che taglia verso il centro e calcia sul secondo palo. Fere in vantaggio. 38 - OCCASIONE POTENZA.