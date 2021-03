Lite tra Zenga e Cecchi Paone | Barbara D’Urso spegne i microfoni e li manda via VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella prima parte di Live non è lasi è parlato, come sempre, di covid e dell’emergenza sanitaria attualmente in atto. In tale occasione sono intervenuti svariati volti del mondo dello spettacolo, tra cui Alessandroe Walter. Specie quest’ultimi è intervenuto per portare la sua testimonianza in merito al vaccino cinese a cui si è sottoposto a Dubai. Durante il dibattito, però, i toni si sono parecchio accesi, al punto che la conduttrice è stata costretta ad interrompere il blocco bruscamente. LatraNel corso dell’appuntamento domenicale con Live non è lac’è stata unaparecchio accesa tra Waltere Alessandro...