Limite uso contanti 2022: cosa cambia da gennaio (Di giovedì 25 marzo 2021) Per tutto il 2021 il Limite uso contanti ha come soglia massima per i pagamenti a 2.000 euro, come lo scorso anno. Il Limite a 2.000 euro per le transazioni in contanti è stato introdotto dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, ed è destinato a scendere dal 1° gennaio 2022, quando la nuova soglia massima sarà di 1.000 euro. L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale. Il Limite per i pagamenti in contanti continua quindi ad essere 2.000 euro fino al 31 dicembre 2021. Il Limite uso contanti 2022 scatterà dal 1° gennaio. Fa eccezione il money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro. Anche nel 2021 quindi: fino a 1.999 euro ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) Per tutto il 2021 ilusoha come soglia massima per i pagamenti a 2.000 euro, come lo scorso anno. Ila 2.000 euro per le transazioni inè stato introdotto dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, ed è destinato a scendere dal 1°, quando la nuova soglia massima sarà di 1.000 euro. L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale. Ilper i pagamenti incontinua quindi ad essere 2.000 euro fino al 31 dicembre 2021. Ilusoscatterà dal 1°. Fa eccezione il money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro. Anche nel 2021 quindi: fino a 1.999 euro ...

Advertising

ilbue63 : @JattoniDallAsen @GrammarNaziIT Ripeto: secondo me non è non saperli usare, è una scelta stilistica, che uso spesso… - graziollo : 3 settimane che non uso il vibra perchè non sono mai a casa da sola sono al mio limite . - sergiopassariel : Nuova misura in chiave #antiriciclaggio: anche #Malta avrà un limite all'uso di denaro contante #maltabusiness… - maltabusiness : Nuova misura in chiave #antiriciclaggio: anche #Malta avrà un limite all'uso di denaro contante #maltabusiness… - MarraGia : @Alberto21011956 @ramses09975976 @lucianonobili Peraltro, essendo uno che ha sempre pagato, ho beneficiato della ri… -