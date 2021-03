Lecce, donna ricoverata in oncologia “c’è uno strano via vai”. Pochi giorni dopo si contagia e muore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudia Casarano, 49 anni è l’ultima di una lunga serie di vittime di Coronavirus che a detta dei parenti si sarebbe ammalata a causa dell’ospedale dove era ricoverata. “Noi eravamo a casa tutti negativi, avevamo fatto il tampone da poco”, racconta ai cronisti Alessio Russo, figlio di Claudia Casarano. La donna a 49 anni ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudia Casarano, 49 anni è l’ultima di una lunga serie di vittime di Coronavirus che a detta dei parenti si sarebbe ammalata a causa dell’ospedale dove era. “Noi eravamo a casa tutti negativi, avevamo fatto il tampone da poco”, racconta ai cronisti Alessio Russo, figlio di Claudia Casarano. Laa 49 anni ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

