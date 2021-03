La nuova tecnologia "salvavita" basata su droni di NEC individua rapidamente tramite connessione cellulare le persone disperse in caso di catastrofi naturali (Di mercoledì 24 marzo 2021) HEIDELBERG, Germania, 24 marzo 2021 /PRNewswire/



NEC Laboratories Europe ha progettato una nuova tecnologia di drone basata sull'uso di intelligenza artificiale che individua rapidamente le persone disperse a seguito di catastrofi naturali utilizzando i loro telefoni cellulari o dispositivi smart connessi in aree con infrastrutture cellulari danneggiate o inesistenti. individuare le vittime di disastri è un processo lento che comporta un uso intensivo di risorse. Per individuare le vittime, le squadre di pronto intervento si affidano alla visibilità diretta o alla prossimità fisica, e i tassi di mortalità sono spesso elevati. La nuova soluzione di ricerca e soccorso ...

