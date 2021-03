Ilary Blasi e i bellissimi look a L’isola dei famosi (Di mercoledì 24 marzo 2021) La bella Ilary Blasi quest’anno è partita per una nuova avventura televisiva, conducendo la nuova edizione de L’isola dei famosi (prendendo il posto di Alessia Marcuzzi, che ha gentilmente salutato all’inizio della prima puntata). La moglie di Francesco Totti, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, ha preso in mano le redini di un altro importante reality di Mediaset e così, per due serate a settimana, la vedremo su Canale 5 pronta a guidare i naufraghi in Honduras, ovviamente senza mai peccare nello stile. Ilary Blasi super glamour alla conduzione de L’isola dei famosi: tutti i look delle prime tre puntate La prima puntata del reality show, andata in onda lunedì 15 marzo, ha permesso alla Blasi di fare il suo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) La bellaquest’anno è partita per una nuova avventura televisiva, conducendo la nuova edizione dedei(prendendo il posto di Alessia Marcuzzi, che ha gentilmente salutato all’inizio della prima puntata). La moglie di Francesco Totti, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, ha preso in mano le redini di un altro importante reality di Mediaset e così, per due serate a settimana, la vedremo su Canale 5 pronta a guidare i naufraghi in Honduras, ovviamente senza mai peccare nello stile.super glamour alla conduzione dedei: tutti idelle prime tre puntate La prima puntata del reality show, andata in onda lunedì 15 marzo, ha permesso alladi fare il suo ...

Advertising

latteaigomiti : “Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e tutto il cast” Il cast: - blogtivvu : Cachet #Isola dei Famosi 2021: cifre choc per Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e il resto del cast… - BaritaliaNews : Mattino 5, Federica Panicucci senza mezzi termini su Ilary Blasi: 'È stata…' e in studio tutti le danno ragione - ohmyownsavior : @Setelecomandoio @Phiodem @EmortoFilippo No, hai detto che si è ai livelli dei guardoni nei parchi, quando anche il… - infoitcultura : Ilary Blasi, foto hot in vasca da bagno. Francesco Totti reagisce male. FOTO -