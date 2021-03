Il numero delle regioni a rischio è in crescita (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla prossima settimana potrebbero aumentare le regioni in zona rossa, in attesa del lockdown di Pasqua. Covid, colori delle regioni: chi rischia la zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla prossima settimana potrebbero aumentare lein zona rossa, in attesa del lockdown di Pasqua. Covid, colori: chi rischia la zona rossa su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Polistirolo, il nemico numero uno delle plastiche - luigidimaio : 103.432. È il numero delle vittime di #covid, destinato ad aumentare nelle prossime ore. Oggi, con la… - CIsmaele : RT @MMaXXprIIme: Quello che nessuno vi ha detto: Hanno usato il Covid e il vaccino solo per spostare la maggior parte delle ricchezze verso… - pin_klo : che vergogna, uno dei motivi per cui siamo ancora uno dei paesi con il più alto numero dei morti perché non si vacc… - collecasati : @_aug_10th l'ordine ingegneri mi informa che la Regione sarebbe disponibile a fornire loro il vaccino se un numero… -