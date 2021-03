Il mercato in campo – Adolfo Gaich: un gigante dentro e fuori dal campo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventidue anni, novanta chilogrammi per centonovantaquattro centimetri, tecnica invidiabile, smania di sfondare in Europa, ulteriori margini di crescita. È una breve presentazione di Adolfo Gaich, a gennaio la ciliegina della campagna di rafforzamento dell’ambizioso Benevento, segno inconfondibile di un progetto societario finalizzato a consolidarsi nella massima serie. Il Ds Pasquale Foggia lo seguiva da tempo, era finito a lungo nel mirino di diverse big europee. In patria il talento di Bengolea è considerato un predestinato da sempre, la tripletta siglata contro il Venezuela nel Mondiale Under 20 nel 2019 l’ha portato alla ribalta internazionale. I sette goal realizzati con la maglia del San Lorenzo avevano meritato l’attenzione del calcio europeo, con il Cska Mosca abile a bruciare la concorrenza con un investimento da otto milioni e mezzo di euro. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventidue anni, novanta chilogrammi per centonovantaquattro centimetri, tecnica invidiabile, smania di sfondare in Europa, ulteriori margini di crescita. È una breve presentazione di, a gennaio la ciliegina della campagna di rafforzamento dell’ambizioso Benevento, segno inconfondibile di un progetto societario finalizzato a consolidarsi nella massima serie. Il Ds Pasquale Foggia lo seguiva da tempo, era finito a lungo nel mirino di diverse big europee. In patria il talento di Bengolea è considerato un predestinato da sempre, la tripletta siglata contro il Venezuela nel Mondiale Under 20 nel 2019 l’ha portato alla ribalta internazionale. I sette goal realizzati con la maglia del San Lorenzo avevano meritato l’attenzione del calcio europeo, con il Cska Mosca abile a bruciare la concorrenza con un investimento da otto milioni e mezzo di euro. ...

Advertising

Rei_innova : Domani la presentazione dell' <<Indagine sulle imprese agroalimentari della @RegioneER: elementi per lo sviluppo de… - irpinvestigates : (4/4) In Italia in campo ci sono Saipem e Fincantieri che stanno esplorando il mercato in tandem con il Ministero d… - Carlosixtyfive : @adriana_fenzi @UrbyMy Queste iniziative potrebbero essere promosse anche al nord. Dobbiamo cambiare rotta inutile… - MilanPress_it : L'infortunio di Calabria offre la possibilità a Pierre Kalulu e Diogo Dalot di mettersi in mostra, ma il Milan chi… - Resenzatrono : @filippoASR1927 @ilbanale @danielelozzi @prohaska83 io sn contentissimo di elliott infatti. li ringraziero’ sempre.… -