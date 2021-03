Gioco in movimento con Diregiovani | tutti i video su Youtube

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Scuole chiuse, zone rosse, momenti di svago ridotti all’osso: con la pandemia sembra diventato più difficile soddisfare le esigenze e i bisogni dei più piccoli. Ma a questi, Diregiovani non hai smesso di prestare ascolto: è nato così ‘Gioco in movimento con Diregiovani’, una collezione di video disponibili su Youtube che offriranno ai bambini dai 3 agli 8 anni, circuiti ed esercizi specifici per i loro schemi motori di base. A guidarli saranno due esperte del mestiere: Laura Marcotulli e Claudia Benantonio, insegnanti di educazione fisica, pronte a proporre gli esercizi di ginnastica più funzionali alle loro esigenze. “Abbiamo diviso i bambini per fascia d’età e costruito circuiti ed esercizi specifici”, spiegano.