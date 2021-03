Giallo su dosi Astrazeneca ferme ad Anagni Draghi | Destinati in Belgio | poi non so

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Bolle che registrano milioni dicontenute in lotti diretti daa Bruxelles, due dei quali bloccati dai carabinieri e poi ripartiti per il. Lo stabilimento diin Italia finisce sotto la lente dei Nas, inviati dal Governo dopo i sospetti europei su eventuali esportazioni da parte della società farmaceutica anglo-svedese fuori dall’Ue. Il tutto sullo sfondo delle “forti inadempienze” da parte del colosso e denunciate dall’Europa: “di 120 milioni di” che avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre secondo il contratto, ha tagliato a “30 milioni ma non è nemmeno vicino a questa cifra”. E lo stesso premier, Mario, precisa: i lotti “sono partiti per il, alla casa madre.Da dove andranno da lì non so. Intanto la sorveglianza ...

Advertising

repubblica : Vaccino Covid, il giallo dei 29 milioni di dosi Astrazeneca nei magazzini della Catalent di Anagni - repubblica : ?? Vaccino Astrazeneca, il giallo dei 29 milioni di dosi nei magazzini della Catalent di Anagni - repubblica : ?? Giallo dosi Astrazeneca alla Catalent di Anagni. Draghi: 'Due lotti sono partiti per il Belgio, la vigilanza cont… - erne6769 : RT @repubblica: ?? Giallo dosi Astrazeneca alla Catalent di Anagni. Draghi: 'Due lotti sono partiti per il Belgio, la vigilanza continua sug… - RollaTiziano : RT @repubblica: ?? Vaccino Astrazeneca, il giallo dei 29 milioni di dosi nei magazzini della Catalent di Anagni -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo dosi

La società di Oxford ha poi chiarito in una nota che nello stabilimento di Anagni ci sono 'altre 16 milioni didi vaccino in attesa del rilascio del controllo di qualità e destinate all' Europa. ...Il caso di Anagni e ildelledi AstraZeneca approfondimento Vaccino Covid AstraZeneca, 29mln diin stabilimento di Anagni L'intesa arriva dopo una giornata di tensioni alimentate ...Una delle capitali del giallo contemporaneo è Three Pines ... Fresco di stampa, e via nel mondo di Gamache per la giusta dose di ore vissute nel fuso canadese. Che sia notte poco importa, le storie di ...Mentre Hong Kong annuncia lo stop all’uso del vaccino Pfizer, il Fondo monetario internazionale lavora alla possibile assegnazione di diritti speciali di prelievo di 650 miliardi di dollari per aument ...