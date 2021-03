Germania, Low avverte: «Dimostriamo di voler vincere» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joachim Low lancia la sfida all’Islanda, avversaria della Germania nelle qualificazioni mondiali a Qatar 2022: le sue dichiarazioni Joachim Low lancia la sfida all’Islanda in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sulla gara. «Contro l’Islanda voglio una reazione dopo il 6-0 in Spagna, cominciamo bene le qualificazioni. Non vogliamo solo cominciare con buoni risultati, vogliamo una prestazione positiva da mostrare ai tifosi, dopo una deludente fine del 2020. Dobbiamo impegnarci al massimo e dimostrare che siamo una squadra appassionata che lotterà per vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joachim Low lancia la sfida all’Islanda, avversaria dellanelle qualificazioni mondiali a Qatar 2022: le sue dichiarazioni Joachim Low lancia la sfida all’Islanda in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sulla gara. «Contro l’Islanda voglio una reazione dopo il 6-0 in Spagna, cominciamo bene le qualificazioni. Non vogliamo solo cominciare con buoni risultati, vogliamo una prestazione positiva da mostrare ai tifosi, dopo una deludente fine del 2020. Dobbiamo impegnarci al massimo e dimostrare che siamo una squadra appassionata che lotterà per». Leggi su Calcionews24.com

