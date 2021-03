George Segal – Morto all’età di 87 anni

(Di mercoledì 24 marzo 2021), l’attore nominato all’Oscar i cui crediti vanno da Who’s Afraid of Virginia Woolf? a Just Shoot Me!, èoggi a Santa Rosa, in California. La causa della sua morte è dovuta a complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass. Aveva 87. Sua moglie, Sonia, ha confermato la notizia. “La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Compleanno Johnny Depp: 56Sabrina Ferilli compie 55Jingle Jangle un’avventura natalizia per tutta la famiglia I film DC Comics in uscita nel 2022 nei cinema Tom Hanks rivela un nuovo look per il biopic su Elvis Thor: Love and Thunder – Altre novità sugli attori

repubblica : E' morto George Segal, l'attore americano vinse l'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf' - RaiNews : Aveva 87 anni - ilpost : È morto a 87 anni George Segal, attore statunitense del cinema e della televisione - TweetNotizie : È morto George Segal, dalla nomination all'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf?' alla tv - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Morto George Segal, addio al grande attore: ha recitato con Liz Taylor, Richard Burton e Barbra Streisand -

Era stato candidato all'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf?' È morto ieri a 87 anni. La star nota soprattutto per la serie 'The Goldbergs' aveva ricevuto una nomination per l'Oscar come miglior attore non protagonista nel '67 per la sua interpretazione in 'Chi ha paura ...24/03/2021 - 06:53, nominato all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", è morto ieri in California all'età di 87 anni. CINEMA Addio a George Segal, morto ieri a 87 anni per complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass. Era stato candidato all'Oscar comem miglior attore non protagonista nel 1967 per il suo ruolo