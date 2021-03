Genova | tir contromano sull’A26 | muore dopo incidente Paolo Scerni

Advertising

Schianto mortale sull'autostrada A26- Gravellona Toce. La vittima dell'incidente è Paolo Scerni, 46 anni, figlio dell'...ricostruzioni l'auto guidata da Scerni si sarebbe scontrata con un, ...- E' dal 2013, prima come membro della Commissione Trasporti del Senato e ora come editore di ... dove a causa di uno scambio di carreggiata un'auto si era scontrata con unche proveniva in ...Schianto mortale sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La vittima dell’incidente è Paolo Scerni, 46 anni, figlio dell'imprenditore dello shipping ed ex presidente del Genoa Gianni Scerni. L'inci ...In un incidente stradale tra Ovada e Masone ha perso la vita Paolo Scerni, figlio dell'ex presidente del Genoa, grande tifoso rossoblù ...