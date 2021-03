Flash News di Mercoledì 24 Marzo 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Approvata da Palazzo Madama con 231 voti favorevoli e 25 contrari la risoluzione che da il via libera alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Positive le reazioni degli esponenti della maggioranza, l’opposizione chiede al Presidente del Consiglio di alzare la voce in Europa. Nel pomeriggio Draghi interverrà alla Camera, mentre a pranzo ha incontrato in videoconferenza il Capo dello Stato, Sergio Mattarella; Questa mattina Draghi nel suo intervento al Senato, alla vigilia del Consiglio Europeo previsto per domani, tra i punti principali ha posto una nuova accelerazione sul piano vaccinale per raggiungere al più presto quota 500.000 al giorno. Nell’intervento anche un duro richiamo alle regioni “no a chi trascura gli anziani a favore di altri gruppi e categorie”. Al vaglio del Governo anche l’ipotesi di graduali riaperture dopo il lockdown di Pasqua, con una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Approvata da Palazzo Madama con 231 voti favorevoli e 25 contrari la risoluzione che da il via libera alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Positive le reazioni degli esponenti della maggioranza, l’opposizione chiede al Presidente del Consiglio di alzare la voce in Europa. Nel pomeriggio Draghi interverrà alla Camera, mentre a pranzo ha incontrato in videoconferenza il Capo dello Stato, Sergio Mattarella; Questa mattina Draghi nel suo intervento al Senato, alla vigilia del Consiglio Europeo previsto per domani, tra i punti principali ha posto una nuova accelerazione sul piano vaccinale per raggiungere al più presto quota 500.000 al giorno. Nell’intervento anche un duro richiamo alle regioni “no a chi trascura gli anziani a favore di altri gruppi e categorie”. Al vaglio del Governo anche l’ipotesi di graduali riaperture dopo il lockdown di Pasqua, con una ...

