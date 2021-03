Export vaccini, stretta UE: reciprocità e proporzionalità tra criteri per via libera (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha adottato una revisione del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione dei vaccini, aggiungendo la “reciprocità” e la “proporzionalità” tra i criteri da valutare per il via libera. Le domande saranno valutate caso per caso, ma l’obiettivo è che le richieste di Export non costituiscano una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento per i 27 Paesi dell’UE. L’iniziativa revoca l’esenzione per 17 Paesi, mentre i 92 Paesi a basso e medio reddito del Covax (il programma dell’OMS per l’accesso globale al vaccino anti-Covid, ndr) restano esclusi dal campo di applicazione dello strumento. Dall’avvio del meccanismo UE di autorizzazione all’Export sono state accolte 380 richieste di esportazione verso 33 Paesi per un totale di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha adottato una revisione del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione dei, aggiungendo la “” e la “” tra ida valutare per il via. Le domande saranno valutate caso per caso, ma l’obiettivo è che le richieste dinon costituiscano una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento per i 27 Paesi dell’UE. L’iniziativa revoca l’esenzione per 17 Paesi, mentre i 92 Paesi a basso e medio reddito del Covax (il programma dell’OMS per l’accesso globale al vaccino anti-Covid, ndr) restano esclusi dal campo di applicazione dello strumento. Dall’avvio del meccanismo UE di autorizzazione all’sono state accolte 380 richieste di esportazione verso 33 Paesi per un totale di ...

