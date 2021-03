Elezioni Israele, Netanyahu: o un mio governo o un quinto voto (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'L'unica alternativa ad un governo della destra guidato da me, è un quinto voto'. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu fotografando la situazione di stallo uscita dalle urne. Netanyahu ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'L'unica alternativa ad undella destra guidato da me, è un'. Lo ha detto il premier Benyaminfotografando la situazione di stallo uscita dalle urne.ha ...

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - fattoquotidiano : Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” - liberalunicorno : RT @you_trend: ???? Elezioni in #Israele (scrutinio all'87%) Partiti pro #Netanyahu: 59 seggi Likud: 31 Shas: 8 Yamina: 7 UTJ: 7 RZ: 6 Part… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Israele, elezioni: Netanyahu primo ma ha bisogno di Yaminahttps:// -