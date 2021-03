Draghi parla in Senato in vista del Consiglio europeo (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Il pieno coinvolgimento del parlamento e' un passaggio importante per dar conto delle posizioni che intendiamo assumere" al Consiglio europeo. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Il pieno coinvolgimento delmento e' un passaggio importante per dar conto delle posizioni che intendiamo assumere" al. Lo dice il presidente del, Marioin ...

myrtamerlino : #Draghi ascolta, prende appunti e poi risponde ad ogni cosa con decisione, pragmatismo e la giusta ironia. Parlerà… - carlosibilia : Bene in #conferenzastampa il Presidente Draghi sul #Mes: 'al momento non è una priorità'. E pensare che solo qualc… - LiaCapizzi : Il metodo Draghi: - Parlare poco e lavorare. - Comunicare solo quando c'è qualcosa da dire. - Poi, quando si par… - gregfinuti : @La7tv Draghi parla e agisce ancora come commissario europeo e non come premier! - TaniuzzaCalabra : Gli obiettivi di cui parla #Draghi quando pensa di raggiungerli. Giusto per capire i tempi eh. -

Covid, spiragli di aperture dopo Pasqua: priorità a scuola e campagna vaccinale ... e intanto si parla di scuola. Questo il capitolo più delicato: c'è una pressione su far tornare in ... Lo stesso Premier Mario Draghi aveva dichiarato: "La scuola sarà la prima a riaprire quando la ...

Covid, Draghi: "Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci" Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo parlando di un "messaggio di fiducia". 24 mar 09:26 Vaccini, ...

