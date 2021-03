Digital Marketing: tornano le interviste e le testimonianze dei GoDaddy Talks (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna anche quest’anno l’appuntamento GoDaddy Talks, con le testimonianze di alcuni tra i migliori imprenditori Digitali italiani che hanno saputo sfruttare il web per crescere e raggiungere il successo GoDaddy, provider di domini e fornitore di servizi web globale, propone 10 appuntamenti imperdibili per la seconda edizione dei GoDaddy Talks, “chiacchierate Digitali” che quest’anno presenteranno alcune novità: a condurre gli incontri ci sarà Veronica Benini, (alias @Spora), un punto di riferimento nel Marketing Digitale, dopo aver lasciato la carriera di architetto, simbolo di come ci si possa reinventare partendo da un blog. Ogni evento vedrà come ospite un imprenditore o imprenditrice Digitale ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna anche quest’anno l’appuntamento, con ledi alcuni tra i migliori imprenditorii italiani che hanno saputo sfruttare il web per crescere e raggiungere il successo, provider di domini e fornitore di servizi web globale, propone 10 appuntamenti imperdibili per la seconda edizione dei, “chiacchieratei” che quest’anno presenteranno alcune novità: a condurre gli incontri ci sarà Veronica Benini, (alias @Spora), un punto di riferimento nele, dopo aver lasciato la carriera di architetto, simbolo di come ci si possa reinventare partendo da un blog. Ogni evento vedrà come ospite un imprenditore o imprenditricee ...

