Dayane, l'amicizia con la fidanzata di Pierpaolo: "Ci vogliamo bene davvero" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dayane Mello ha confessato dettagli e retroscena del suo rapporto con Giulia Salemi dopo la fine del GF Vip. Giulia Salemi e Dayane Mello, il rapporto dopo il GF Vip: “Complicità” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021)Mello ha confessato dettagli e retroscena del suo rapporto con Giulia Salemi dopo la fine del GF Vip. Giulia Salemi eMello, il rapporto dopo il GF Vip: “Complicità” su Notizie.it.

Advertising

daisy19937368 : RT @FedericaRuotol1: Io mi ricordo ancora quando Dayane disse:'Adua è fidanzata,poi se a me piace...' Dayane lo ha fatto sempre che provav… - ilaria76120445 : RT @FedericaRuotol1: Io mi ricordo ancora quando Dayane disse:'Adua è fidanzata,poi se a me piace...' Dayane lo ha fatto sempre che provav… - FedericaRuotol1 : Io mi ricordo ancora quando Dayane disse:'Adua è fidanzata,poi se a me piace...' Dayane lo ha fatto sempre che pro… - Riccir15 : @13Rosylu Per me è un amore malato, ma è amore. È che non è capace di amare bene. Non sa difendere perché è problem… - Alessan16464389 : RT @Dedalus98715706: “Ma tu lo sai perché hai paura? Perché hai ricevuto tante inculcate da gente conosciuta in programmi che siiiii ci riv… -