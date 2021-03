Covid, in Campania 2.045 nuovi casi. Cala ancora la curva dei contagi: 9,68%. I morti sono 52 (10 meno di ieri) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Continua a Calare, in Campania, la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unita’ di crisi, sono 2.045 su 21.120 tamponi molecolari esaminati i casi positivi. Se ieri l’indice di positivita’ era pari al 10,29%, oggi scende al 9,68%. sono 52 i decessi (ieri 62) e 2.080 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale, restano sostanzialmente stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 179, uno piu’ di ieri) al pari di quelli di degenza (oggi 1587 e ieri 1598). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Continua are, in, ladei. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unita’ di crisi,2.045 su 21.120 tamponi molecolari esaminati ipositivi. Sel’indice di positivita’ era pari al 10,29%, oggi scende al 9,68%.52 i decessi (62) e 2.080 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale, restano sostanzialmente stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 179, uno piu’ di) al pari di quelli di degenza (oggi 1587 e1598). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

