Cortina, il cervo con le luci di Natale sulle corna (Di mercoledì 24 marzo 2021) C'è chi la trova comica e chi sostiene sia l'ennesimo simbolo della difficile convivenza tra uomo e natura. Gli esperti: “Basta attendere che perda il palco. Questo è proprio il periodo” Leggi su repubblica (Di mercoledì 24 marzo 2021) C'è chi la trova comica e chi sostiene sia l'ennesimo simbolo della difficile convivenza tra uomo e natura. Gli esperti: “Basta attendere che perda il palco. Questo è proprio il periodo”

Advertising

JacopoMassaro : RT @CorriereAlpi: I fili strappati da un albero di Natale. L’esemplare vive in branco in zona Codivilla a Cortina ed è una star per i fotog… - SURINOMO : SPERIAMO CHE QUALCUNO LO LIBERI DI QUELL'ORPELLO Cortina, il cervo con le luci di Natale sulle corna - StraNotizie : Cortina, il cervo con le luci di Natale sulle corna - repubblica : Cortina, il cervo con le luci di Natale sulle corna - mattinodipadova : I fili strappati da un albero di Natale. L’esemplare vive in branco in zona Codivilla a Cortina ed è una star per i… -